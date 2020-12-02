Число заражений коронавирусом в мире приближается к 64 миллионам, — утверждает американский Университет Джонса Хопкинса. Число жертв пандемии – почти полтора миллиона. Больше всего зараженных в Соединенных Штатах, Индии и Бразилии.
2020-12-02T09:02:16+03:00
2020-12-02T09:16:45+03:00
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09:02, 02 декабря 2020
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