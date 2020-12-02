Из США в Россию сегодня отправится авиарейс с россиянами, подлежащими депортации на родину.

30 ноября дипломаты российского посольства в США встретились с россиянами, находящимися в иммиграционном центре в Пенсильвании и подлежащими депортации, и вручили им свидетельства на возвращению в Россию. Сколько человек будет находиться на борту сегодняшнего рейса, а также по каким основаниям их депортируют, не сообщается. Российские дипломаты заявили, что добиться возвращения россиян на родину — в разгар пандемии коронавируса, удалось благодаря сотрудничеству с американской иммиграционной и таможенной службами. Депортированных россиян отправят на родину спецрейсом, сообщает российское посольство в Вашингтоне. Несмотря на то, что Россия прекратила международное ависообщение с большинством стран из-за пандемии коронавируса, прямые пассажирские рейсы Аэрофлота из Москвы в Нью-Йорк и обратно продолжают летать три раза в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Российское посольство утверждает, что будет и дальше работать с американскими властями над решением проблемы.