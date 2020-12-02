Генпрокурор США повысил статус главы расследования по российскому делу. Уильям Барт сообщил, что благодаря этому Джона Дарэма можно будет уволить только за грубые нарушения.

Как отметил Генпрокурор США, по сути, речь идет о гарантии команде специального советника завершить работу вне зависимости от окончательных результатов выборов. Барт подчеркнул, что расследование сфокусируется на действиях агентов ФБР, которые работали над российским делом.