Дочерняя компания Сбербанка «Иммунотехнологии» может стать единым поставщиком вакцин от коронавируса

Дочерняя компания Сбербанка «Иммунотехнологии», по данным газеты Ведомости, может стать единым поставщиком вакцин от коронавируса. Издание напоминает, что в ноябре с такой инициативой выступил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он отмечал, что у данной компании есть все необходимые возможности .

Официальные лица пока отказываются комментировать эту информацию. При этом, по оценкам экспертов, единый поставщик вакцины сможет заработать около 7 с половиной миллиардов в год.