В Организации Объединенных наций должна состояться презентация российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Ее проведет министр здравоохранения Михаил Мурашко, — подтвердили ТАСС в постпредстве России при ООН.

Разработкой вакцины занимается Центр имени Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа. При этом его испытания еще не завершились. Создатели вакцины оценили ее эффективность в более чем 95%.

Ранее Владимир Путин предложил сотрудникам ООН бесплатную вакцинацию от коронавируса.