Китайский аппарат приступил к сбору образцов грунта на Луне. Они будут доставлены на Землю примерно через три недели. Всего планируется собрать до двух килограммов лунной породы. Она будет изучена китайскими специалистами как в научных целях так и для проекта по подготовке к строительству научно-исследовательской базы на естественном спутнике Земли.