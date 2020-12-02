Китайский аппарат приступил к сбору образцов грунта на Луне. Они будут доставлены на Землю примерно через три недели. Всего планируется собрать до двух килограммов лунной породы. Она будет изучена китайскими специалистами как в научных целях так и для проекта по подготовке к строительству научно-исследовательской базы на естественном спутнике Земли.
2020-12-02T08:31:13+03:00
2020-12-02T08:31:13+03:00
https://echo.msk.ru/news/2751204-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:31, 02 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…
Cчитаю нынешнюю систему учета и контроля за лекарствами в медицине неадекватной На личном опыте я впервые столкнулась с тем, как жестко Министерство внутренних дел контролирует все вопросы по лекарствам от боли и судорог в медицине. Мне кажется, это чрезмерный и неадекватный контроль за работой медиков…