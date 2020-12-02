Илон Маск выразил уверенность, что первый человек высадится на Марс уже через 6 лет. Основатель компаний SpacеX и Tesla сказал, что намерен отправить туда корабль без экипажа через два года. Как передает ТАСС, о возможности покорения Марса американского миллиардера спросили, когда он накануне в Берлине получил премию медиконцерна Axel Springer, которую присуждают авторам инновационных идей, оказывающим влияние на общество.