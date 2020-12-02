Илон Маск выразил уверенность, что первый человек высадится на Марс уже через 6 лет. Основатель компаний SpacеX и Tesla сказал, что намерен отправить туда корабль без экипажа через два года. Как передает ТАСС, о возможности покорения Марса американского миллиардера спросили, когда он накануне в Берлине получил премию медиконцерна Axel Springer, которую присуждают авторам инновационных идей, оказывающим влияние на общество.
2020-12-02T08:12:41+03:00
2020-12-02T08:12:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:12, 02 декабря 2020
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