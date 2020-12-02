Китайский космический аппарат накануне успешно сел на Луну. Он должен взять пробу грунта и доставить на Землю – впервые за 44 года. Это серьезный прорыв, сказал «Эху» заведующий отделом исследования Луны и планет Государственного астрономического института имени Штернберга Владислав Шевченко.

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Владислав Шевченко считает, что Китай с помощью нынешней миссии начал отработку будущих пилотируемых полетов к Луне.