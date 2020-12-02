Российская ракета «Союз» вывела на орбиту разведывательный спутник ОАЭ. Об этом сообщила французская компания-оператор запуска Arianespace. Запуск планировалось провести еще 29 ноября, однако он трижды переносился из-за технических проблем и непогоды в районе космодрома Куру во Французской Гвиане.