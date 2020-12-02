ФСБ по данным «Новой газеты» стала значительно чаще заводить дела по статье о терроризме в отношении подростков. Это может быть последствием участия несовершеннолетних в протестных акциях.

С 2013-ого года Федеральная служба безопасности отчиталась о 69-ти пресеченных нападениях, которые планировали подростки, причем 63 из них — только за последние два года. Об этом говорится в исследовании «Новой газеты». Она отмечает, что в большинстве таких эпизодов у несовершеннолетних находили взрывные устройства и возбуждали уголовные дела о терактах.

Также издание подсчитало, что почти в половине с случаев общественность об этом не узнаёт — за те же годы ФСБ и сайты силовых ведомств публично рассказали только о 25-ти предотвращенных нападениях подростков. Узнать же что-то об этом из других источников — почти невозможно, поскольку все подобные дела рассматриваются в закрытом режиме.

При этом, если какие-то факты и становятся известны, нередко они выглядят абсурдно. В качестве примера газета приводить сентябрьское дело, по которому в Красноярске 14-тилетнюю девочку отправили в психдиспансер из-за подписки в социальной сети «ВКонтакте» на сообщество, посвященное расстрелу в американской школе «Колумбайн».

В свою очередь директор аналитического центра «Сова» Александр Верховский сказал изданию, что такое отношение к подросткам в ФСБ началось после протестов, связанных с фильмом ФБК «Он вам не Димон». Исследователь сказал, что до этого спецлужбы, обнаружив группу к примеру 14-тилетних анархистов, ограничивались профилактическими мерами.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что у общества нет инструментов, чтобы контролировать работу ФСБ в этой области. Получается, что ведомство в своих интересах может писать об этих делах всё, что угодно.