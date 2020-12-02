Антиправительственные выступления не утихают в столице Армении

Их участники требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Протестующие в Ереване вновь перекрывали центральные улицы города и скандировали лозунги «Никол – предатель!» и «Никол, уходи!». Некоторые из активистов, по данным агентства ТАСС, остановили троллейбус и забрались на его крышу. Их спустили сотрудники полиции и задержали. Всего в отделы были доставлены около 40 человек.

Акция завершилась у здания армянского правительства. В оппозиции уверяют, что намерены продолжать демонстрации столько, сколько понадобится, чтобы законными методами добиться отставки Пашиняна с поста премьер-министра.

Протесты в стране не утихают с начала ноября после того, как Азербайджан, Армения и Россия подписали совместное заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривает, в том числе, передачу Баку территорий, ранее занятых проармянскими силами. Оппозиция сочла эти действия капитуляцией.

Сам Пашинян ранее утверждал, что после потери города Шуша непризнанным Нагорным Карабахом Ереван не смог бы добиться перелома в боевых действиях и поэтому был вынужден пойти на перемирие.