Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобы фигурантов, осуждённых по делу организации «Новое величие»

К рассмотрению апелляций защиты Мосгорсуд на прошлой неделе приступить не смог. Адвокаты некоторых осужденных попросили перенести заседание. Они объясняли это тем, что о нем своевременно не сообщили. Сторона обвинения поддержала ходатайство о переносе. Напомню, судья Люблинского суда Александр Маслов в августе признал всех молодых людей, фигурантов дела «Новое величие» виновными в организации экстремистского сообщества и приговорил к большим срокам. Реальный дали трем обвиняемым: Руслан Костыленков получил больше всех — семь лет колонии общего режима, Петр Карамзин — на полгода меньше, Вячеслав Крюков — шесть лет. Остальных – Анну Павликову, Марию Дубовик, Максима Рощина и Дмитрия Полетаева наказали условно. Адвокаты просят отменить приговор, называя его необоснованным. Они не раз отмечали, что в основу дела легли показания, которые дал силовик, внедрённый к молодым людям. Он же придумал название «Новое величие» и предложил обзавестись политической программой движения. В свою очередь, прокуратура просит устранить технические ошибки в приговоре, но сроки оставить прежними.

Еще одного фигуранта Павла Ребровского Люблинский суд в конце октября приговорил к шести годам колонии. Его дело рассматривают отдельно от остальных. Вину Ребровский сначала признал, получил 2,5 года колонии, но позже от своих слов отказался. Мосгорсуд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.