ФСБ за последние два года отчиталась о пресечении более 60 терактов с участием школьников, подсчитала «Новая газета»

До 2018 года издание нашло только 6 случаев, когда спецслужба сообщала о предотвращении спланированных подростками нападений. В публикации говорится, что поводом для пристального внимания силовиков к школьникам могли стать протесты 2017 года, которые начались после выхода расследования Алексея Навального о тогдашнем премьер-министре Дмитрии Медведеве.

Недавно стало известно, что трех 14-летних жителей города Канска Красноярского края задержали летом по в создании террористического сообщества и планировании взрыва здания ФСБ в компьютерной игре Minecraft.