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06:36, 02 декабря 2020

Российские военные начали испытания тяжелого беспилотника «Охотник» в качестве истребителя-перехватчика

Российские военные начали испытания тяжелого беспилотника «Охотник» в качестве истребителя-перехватчика, передает РИА Новости. По словам источника, выполненные полеты позволят оценить сопряжение бортового радиоэлектронного оборудования беспилотника с системами наведения ракет и ведущим самолетом Су-57. Аппарат с взлетной массой 20 тонн разработан в ОКБ Сухого. Первый полет совершил в августе этого года.



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