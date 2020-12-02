Банки просят Федеральную налоговую службу отложить вступление в силу новых правил о вкладах, сообщает агентство «Прайм». В письме Ассоциации российских банков к главе ведомства Даниилу Егорову говорится, что из-за пандемии коронавируса сотрудники финансовых организаций не смогут оперативно выполнить новые требования и банкам грозят серьезные риски, в том числе невозможность открывать новые счета, потеря клиентов и большие штрафы. Новые правила сообщения банками данных о счетах и вкладах вступают в силу в январе.