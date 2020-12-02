В Англии сегодня истекает срок действия карантина, введённого из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Впрочем, жёсткие ограничения сохранятся.

Карантин в Англии продлился почти месяц. Его ввели 5 ноября. За несколько недель властям удалось взять под контроль распространение новой инфекции, сообщил министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок. Он уверяет, что темпы распространения коронавируса начинают снижаться. Карантин в Англии снимают, но жёсткие меры сохранят. Нельзя проводить массовые мероприятия, встречаться группами больше шести человек, остаются закрытыми гостиницы, кинотеатры, а заведения общественного питания и пабы пока продолжат торговать только навынос. Главный санитарный врач Англии Крис Уитти рекомендовал не обниматься с родственниками на Рождество. Он также сказал, что власти не могут позволить себе ослабить зимой карантинные меры. Тестирование увеличат, анализы на возможную инфекцию планируют брать даже у тех, у кого нет симптомов заболевания. В начале нового года правительство рассчитывает приступить к массовой вакцинации групп повышенного риска — медиков и пожилых людей. Их привьют препаратом американской компании Пфайзер и немецкой Байонтек, а также вакциной совместного британско-шведского производства.

В других странах Соединённого королевства — Шотландии, Северной Ирландии, Уэльсе действуют свои жесткие ограничения.