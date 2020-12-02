Власти Сингапура впервые в мире разрешили продажу искусственного мяса

Государственное агентство по продовольствию одобрило продукцию американской компании Eat Just. Это так называемая культивированная курятина. Ее создатели уверяют, что выращенное в лаборатории мясо содержит меньше микробов, чем обычное, зато больше белков и полезных минералов, передает ТАСС. Как ожидается, первым продуктом из искусственного мяса, который поступит в продажу в Сингапуре, станут наггетсы.