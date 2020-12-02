Дональд Трамп после выборов собрал пожертвований на 170 миллионов долларов, подсчитал телеканал ABC

Сумма была собрана после того, как действующий президент заявил о мошенничестве при голосовании и попросил поддержать его «Фонд защиты выборов». По сведениям CNN, Дональд Трамп объявит о планах баллотироваться в президенты в 2024 году в день инаугурации. Избранный президент Джозеф Байден вступит в должность 20 января.