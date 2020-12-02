Компания «Оборонэнерго» сообщила о восстановлении электроснабжения острова Русский во Владивостоке

Света там не было почти две недели из-за ледяного дождя и сильного ветра. Из-за шторма в Приморье были обесточены дома и квартиры 180 тысяч жителей. Обледеневший мост на остров Русский закрыли, людей недавно решили переправлять десантными катерами.

