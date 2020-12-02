По делу о геноциде в годы войны СК намерен опросить более тысячи бывших узников концлагерей

О таких планах рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, воспоминания очевидцев помогут следователям восстановить происходившие события, передает ТАСС. Хотя речь идет об очень пожилых людях, при этом следователи могли бы воспользоваться архивами НКВД. В то же время «Новая газета» пишет, что речь идет о допросах. Издание узнало, что соответствующие повестки получили пенсионеры в Волгоградской области, что возмутило их родственников.

