Российские футбольные клубы «Краснодар» и «Зенит» сегодня проведут матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов

«Краснодар» на своем поле примет французский «Ренн», а «Зенит» отправится в гости к бельгийскому «Брюгге». Обе российские команды набрали после четырех туров по одному очку и уже потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

