Российские военные начали испытания беспилотника «Охотник» в качестве истребителя-перехватчика, передает РИА Новости

По словам источника, выполненные полеты позволят оценить сопряжение бортового радиоэлектронного оборудования беспилотника с системами наведения ракет и ведущим самолетом Су-57. Аппарат с взлетной массой 20 тонн разработан в ОКБ Сухого. Первый полет совершил в августе этого года.
2020-12-02T04:27:17+03:00
2020-12-02T04:27:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:27, 02 декабря 2020
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