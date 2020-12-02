Российские военные начали испытания беспилотника «Охотник» в качестве истребителя-перехватчика, передает РИА Новости

По словам источника, выполненные полеты позволят оценить сопряжение бортового радиоэлектронного оборудования беспилотника с системами наведения ракет и ведущим самолетом Су-57. Аппарат с взлетной массой 20 тонн разработан в ОКБ Сухого. Первый полет совершил в августе этого года.