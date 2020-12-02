Минюст США расследует попытку получить за деньги президентское помилование, узнал телеканал CNN

Кто именно мог быть помилован, в материалах суда федерального округа Колумбия, не уточняется. На прошлой неделе Дональд Трамп объявил о решении помиловать своего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна. Два года назад Флинн признался в даче ложных показаний ФБР о своих контактах с тогдашним российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.