Минюст США расследует попытку получить за деньги президентское помилование, узнал телеканал CNN

Кто именно мог быть помилован, в материалах суда федерального округа Колумбия, не уточняется. На прошлой неделе Дональд Трамп объявил о решении помиловать своего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна. Два года назад Флинн признался в даче ложных показаний ФБР о своих контактах с тогдашним российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.
2020-12-02T04:26:11+03:00
2020-12-02T04:26:11+03:00
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04:26, 02 декабря 2020
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