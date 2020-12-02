Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на приговоры по делу «Нового величия»

Семь фигурантов в августе были признаны виновными в создании экстремистского сообщества. Они получили от 4 лет условно до 7 лет колонии. Сторона защиты настаивает на том, что в действительности никакой экстремисткой организации не было, фигуранты лишь общались между собой, а обвинение основано на показаниях внедренного агента силовых структур