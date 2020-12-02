Россия сегодня представит в ООН вакцину от коронавируса «Спутник»

В мероприятии будет участвовать по видеосвязи министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС. В сентябре президент России Владимир Путин в своем выступлении на Генассамблее предложил предоставить российскую вакцину для добровольной вакцинации сотрудников ООН.