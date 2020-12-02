Николас Мадуро пообещал уйти в отставку, если оппозиция победит на парламентских выборах

Президент Венесуэлы сказал это в эфире гостелевидения. В январе прошлого года лидер оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя президентом. Его поддержали США и страны Европы. Несмотря на массовые протесты, Мадуро сохранил власть. Парламентские выборы пройдут 6 декабря.

