Дональд Трамп подал иск о пересмотре выборов в Верховный суд штата Висконсин

Президент США требует признать недействительными более 220 тысяч бюллетеней, сообщает агентство Associated Press. Днем ранее власти штата Висконсин подтвердили победу на выборах демократа Джозефа Байдена. Прежде это сделали в Аризоне, Пенсильвании, Джорджии и других штатах, где после завершения выборов подсчитывали голоса, полученные по почте, а затем еще и пересчитывали по требованию штаба Трампа.
2020-12-02T03:17:49+03:00
2020-12-02T03:17:49+03:00
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03:17, 02 декабря 2020
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