В Следственном комитете заявили, что намерены опросить более тысячи бывших узников концлагерей по делу о геноциде

Воспоминания очевидцев помогут следователям наиболее точно восстановить происходившее, сказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко, передает ТАСС. Накануне «Новая газета» узнала, что пожилых людей в Волгоградской области, которые могли быть очевидцами преступлений нацистов, стали вызывать в Следственный комитет. Их родственники с возмущением рассказали, что это были повестки на допрос