В Следственном комитете заявили, что намерены опросить более тысячи бывших узников концлагерей по делу о геноциде

Воспоминания очевидцев помогут следователям наиболее точно восстановить происходившее, сказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко, передает ТАСС. Накануне «Новая газета» узнала, что пожилых людей в Волгоградской области, которые могли быть очевидцами преступлений нацистов, стали вызывать в Следственный комитет. Их родственники с возмущением рассказали, что это были повестки на допрос
2020-12-02T03:16:57+03:00
2020-12-02T03:16:57+03:00
https://echo.msk.ru/news/2751124-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:16, 02 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…
Cчитаю нынешнюю систему учета и контроля за лекарствами в медицине неадекватной На личном опыте я впервые столкнулась с тем, как жестко Министерство внутренних дел контролирует все вопросы по лекарствам от боли и судорог в медицине. Мне кажется, это чрезмерный и неадекватный контроль за работой медиков…