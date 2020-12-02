Российский биатлонист Юрий Шопин дисквалифицирован на год за нарушение дисциплины

Как передает ТАСС, это сообщил вице-президент Союза биатлонист России Алексей Нуждов, который возглавляет дисциплинарный комитет организации. Ранее 27-летний Шопин был исключен из основного состава сборной страны. Причины такого решения в национальной команде не объяснили.