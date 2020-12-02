Прокуратура Аргентины обвинила психиатра Диего Марадоны в злоупотреблении служебным положением

Об этом сообщает телеканал Todo Noticias со ссылкой на адвоката 35-летней Агустины Косачов Вадима Мищанчука. Ранее личного врача знаменитого бывшего футболиста заподозрили в непредумышленном убийстве и неоказании помощи больному. Диего Марадона умер на прошлой неделе в возрасте 60 лет. В Аргентине был объявлен трехдневный траур.

