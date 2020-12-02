Советник мэра Москвы Леонид Печатников ожидает, что массовая вакцинация в столице начнется после Нового года

В эфире телеканала «Дождь» он сказал, что городские власти в этом вопросе ориентируются на производителей препаратов. Ранее в правительстве Москвы называли разные сроки начала массовой вакцинации — в конце октября вице-мэр Анастасия Ракова сообщала, что она может начаться в течение месяца, мэр Сергей Собянин говорил о «декабре-январе».
2020-12-02T02:11:50+03:00
2020-12-02T02:11:50+03:00
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02:11, 02 декабря 2020
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