Советник мэра Москвы Леонид Печатников ожидает, что массовая вакцинация в столице начнется после Нового года

В эфире телеканала «Дождь» он сказал, что городские власти в этом вопросе ориентируются на производителей препаратов. Ранее в правительстве Москвы называли разные сроки начала массовой вакцинации — в конце октября вице-мэр Анастасия Ракова сообщала, что она может начаться в течение месяца, мэр Сергей Собянин говорил о «декабре-январе».