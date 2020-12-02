Главы ведущих музеев мира, в том числе Лувра и Уффици, выразили соболезнования в связи со смертью Ирины Антоновой

Ее называют одним из величайших и наиболее уважаемых музееведов, ученым с мировым именем, передает РБК. Ирина Антонова умерла накануне. Ей было 98 лет. Более 50 лет она руководила Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина, в последние годы Ирина Антонова была его президентом.

