Ее называют одним из величайших и наиболее уважаемых музееведов, ученым с мировым именем, передает РБК. Ирина Антонова умерла накануне. Ей было 98 лет. Более 50 лет она руководила Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина, в последние годы Ирина Антонова была его президентом.
Главы ведущих музеев мира, в том числе Лувра и Уффици, выразили соболезнования в связи со смертью Ирины Антоновой
Ее называют одним из величайших и наиболее уважаемых музееведов, ученым с мировым именем, передает РБК. Ирина Антонова умерла накануне. Ей было 98 лет. Более 50 лет она руководила Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина, в последние годы Ирина Антонова была его президентом.