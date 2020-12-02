Бывший тренер сборной России по футболу Дик Адвокат заявил, что в конце сезона завершит свою карьеру

Голландский специалист сказал, что его нынешний клуб из Роттердама «Фейеноорд» — отличное место, чтобы уйти на пенсию, сообщила пресс-служба команды. Дику Адвокату 73. В разные годы он возглавлял сборные Нидерландов, Объединенных Арабских Эмиратов, Южной Кореи, Бельгии и России, кроме того он был тренером российского «Зенита».
2020-12-02T01:07:33+03:00
2020-12-02T01:07:33+03:00
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01:07, 02 декабря 2020
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