По данным ООН, более 40 миллионов человек в мире являются жертвами современных форм рабства

71% из них – это женщины и девочки, заявил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш по случаю Международного дня борьбы за отмену рабства. Он отметил, что в рабстве оказываются часто расовые и этнические меньшинства, представители коренных народов и мигранты.