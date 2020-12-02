Депутат Европарламента от Венгрии Йожеф Сайер ушел в отставку после задержания на секс-вечеринке в Брюсселе

Как передает агентство «Рейтер», один из ближайших соратников премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, он попросил прощения за нарушение коронавирусных ограничений. При этом политик утверждает, что не употреблял наркотики и не знает, почему у него обнаружили таблетку экстази. По сведениям журналиста телеканала «Евроньюс», Сайер был на вечеринке для геев. При этом ранее при его участии были приняты поправки в Конституцию Венгрии, которые закрепляют понятие брака как союза мужчины и женщины.