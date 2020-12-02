В Москве число умерших от коронавируса, по подсчетам оперативного штаба, превысило 9 тысяч

За последние сутки, согласно сведениям штаба, умерли еще 75 пациентов. Днем ранее сообщали о 76-ти летальных исходах. По числу смертей от коронавируса на втором месте Петербург – более пяти с половиной тысяч. В Московской области зафиксировано свыше двух тысяч умерших от новой инфекции. По всей России, согласно правительственному сайту стопкоронавирус.рф, с начала пандемии скончались почти 40 с половиной тысяч человек. Однако, согласно данным Минздрава, доступ к которым получило издание «Медиазона», с апреля в коронавирусных больницах умерли не менее 74 тысяч человек.