В Москве число умерших от коронавируса, по подсчетам оперативного штаба, превысило 9 тысяч

За последние сутки, согласно сведениям штаба, умерли еще 75 пациентов. Днем ранее сообщали о 76-ти летальных исходах. По числу смертей от коронавируса на втором месте Петербург – более пяти с половиной тысяч. В Московской области зафиксировано свыше двух тысяч умерших от новой инфекции. По всей России, согласно правительственному сайту стопкоронавирус.рф, с начала пандемии скончались почти 40 с половиной тысяч человек. Однако, согласно данным Минздрава, доступ к которым получило издание «Медиазона», с апреля в коронавирусных больницах умерли не менее 74 тысяч человек.
2020-12-02T01:05:38+03:00
2020-12-02T01:05:38+03:00
https://echo.msk.ru/news/2751106-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:05, 02 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…
Cчитаю нынешнюю систему учета и контроля за лекарствами в медицине неадекватной На личном опыте я впервые столкнулась с тем, как жестко Министерство внутренних дел контролирует все вопросы по лекарствам от боли и судорог в медицине. Мне кажется, это чрезмерный и неадекватный контроль за работой медиков…