В Германии намерены создать фонд защиты климата для обхода санкций против «Северного потока-2», узнала газета Bild

По словам ее источников, предполагается, что фонд учредит коммерческую организацию для завершения строительства газопровода из России. Таким образом, немецкие компании будут участвовать в проекте через посредника, а не напрямую, что должно защитить их от возможного введения американских санкций. В публикации говорится, что «Северный поток-2» будет позиционироваться фондом защиты климата как важный компонент охраны окружающей среды.

