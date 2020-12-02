Китайский космический аппарат «Чанъэ-5» совершил успешную посадку на поверхность Луны

Он впервые за 44 года соберет грунт со спутника Земли и доставит его обратно.

Место посадки модуля китайской миссии «Чанъэ-5» было выбрано на северо-западе видимой части Луны. Неподалеку находится крупнейшее лунное море – Океан Бурь, представляющий собой низменность, залитую затвердевшей лавой. Считается, что рельеф в этом месте сформировался несколько миллиардов лет назад. Китайские ученые с помощью аппарата «Чанъэ-5» надеются получить, в том числе, более полное представление о происхождении Океана Бурь.

Предполагается, что модуль соберет около 2 кг лунного грунта – больше, чем во все предыдущие подобные миссии вместе взятые. На это у «Чанъэ-5» будет 48 часов. Вернуться аппарат с грунтом должен примерно через две недели. Если миссия завершится успешно, Китай станет третьей страной после США и СССР, доставившей на Землю образцы грунта.

В последний раз лунный грунт на Землю доставлял еще в 1976 году советский аппарат «Луна-24».

В Роскосмосе назвали историческим событием прилунение китайского аппарата Чанъэ-5. Зам.гендиректора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев поздравил коллег и пожелал Китайскому Национальному космическому управлению в полной мере выполнить миссию. Он также отметил, что исследование Луны является одним из приоритетных направлений космической деятельности всех стран. Россия и Китай, по его словам, регулярно обсуждают сотрудничество в этой области.