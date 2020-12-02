Совет Федерации рассмотрит сегодня проект бюджета на ближайшие годы

Он будет дефицитным.

Обсуждение бюджета с представителями думской оппозиции на его конфигурации никак не отразилось. Поддержаны были только поправки от «Единой России». Госдума приняла документ во всех трех чтениях и его направили в верхнюю палату.

Дефицит бюджета в следующем году запланирован на уровне 2.75 трлн рублей. Это 2.5 процента от ВВП. Бюджет сверстан из прогноза цены на нефть марки Urals в 45 долларов за баррель. Инфляция не должна превышать 4 процентов, экономика вырастет в следующего года на три с лишним процента.

На восстановление заложено более 600 млрд рублей. Деньги пойдут на сохранение рабочих мест в пострадавших отраслях за счет кредитов и снижение ипотечной ставки.

Проект бюджета сенаторам представят министр финансов Антон Силуанов и глава Счетной палаты Алексей Кудрин.