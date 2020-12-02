Прощание с президентом Пушкинского музея Ириной Антоновой, по данным источников ТАСС и РИА Новости, пройдет 3 декабря

Она скончалась 30 ноября на 99-м году жизни из-за проблем с сердцем, которые усугубил коронавирус. Ранее в пресс-службе Государственный музея изобразительных искусств имени Пушкина сказали, что церемония состоится в музее в закрытом формате. Похоронят искусствоведа, согласно ее воле, на Новодевичьем кладбище, рядом с мужем и матерью.

Ирина Антонова была олицетворением эпохи советской и российской культурной жизни, именно ей удалось вывести музей Пушкина в «высшую лигу» мирового музейного сообщества, считает специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Швыдкой напомнил, что с именем выдающегося искусствоведа связаны такие знаковые проекты, как выставки «Москва — Париж», «Москва — Берлин», «Золото Шлимана», фестиваль «Декабрьские вечера» и другие.