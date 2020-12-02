В Москве за сутки скончались 75 человек с коронавирусом

Общее число умерших превысило 9 тысяч, сообщает оперативный штаб.

Москва находится на первом месте в России по числу ковид-смертей. С начала пандемии в столице выявлено свыше 612 тысяч случаев заражения COVID-19, из них более 6,5 тысяч за последние сутки. Выздоровели более 458 тысяч человек.

В целом по России 1 декабря был зафиксирован максимум по числу летальных исходов от коронавируса за сутки — почти 570. Общее число заболевших в стране превысило 2 миллиона 300 тысяч, из них более 26 тысяч за минувшие сутки.