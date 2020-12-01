В Москве за сутки скончались 75 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 9053. б этом сообщает Оперативный штаб.
2020-12-01T23:05:08+03:00
2020-12-01T23:05:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:05, 01 декабря 2020
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