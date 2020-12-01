Футболисты «Локомотива» на своем поле уступили «Зальцбургу» в матче группового этапа Лиги чемпионов

Футболисты московского «Локомотива» на своем поле уступили австрийскому «Зальцбургу» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

«Зальцбург», набрав после пяти туров четыре очка, вышел на третье место в группе. «Локомотив» после этого поражения лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов, сохраняя при этом перспективы на утешительную путевку в Лигу Европы. В следующем матче столичный клуб сыграет 9 декабря на выезде с мюнхенской «Баварией», а «Зальцбург» примет мадридский «Атлетико».