Водитель, наехавший на людей в Трире, подозревается в покушении на убийство и нанесении тяжких телесных повреждений

Водитель, совершивший наезд на людей в немецком Трире, подозревается в покушении на убийство и нанесении тяжких телесных повреждений. Об этом заявил на пресс-конференции старший прокурор города Петер Фрицен. По его словам, задержанному 51 год, он проживает в регионе и является уроженцем Трира. Ранее он не был судим, мотив преступления пока не ясен, мужчину допрашивают. Прокурор отметил, что пока нет данных о террористических, политических или религиозных мотивах.

Водитель был пьян, не исключено психическое заболевание. По данным полиции, в результате наезда автомобиля на пешеходов в Трире погибли 4 человека, 15 пострадали, более 20 получили психологическую травму. Канцлер Ангела Меркель сообщила, что находится в контакте с властями региона в связи с инцидентом.