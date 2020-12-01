Тверской суд Москвы решил наказать участницу пикетной очереди за акцию, которую она не успела провести. Анне Щетининой выписали штраф на 10 тысяч рублей, признав ее виновной в нарушении правил участия в акции, сообщила правозащитному проекту ОВД-Инфо юрист Екатерина Селезнева. По ее словам, активистка не успела провести одиночный пикет. Во время акции против поправок в Семейный кодекс в июле этого года только одна участница успела развернуть плакат, после чего полицейские задержали всех, кто стоял рядом. Юрист отметила, что судья не приобщила флешку с записью трансляции задержания, указав, что происхождение записи неизвестно. Юрист намерена обжаловать решение суда.
2020-12-01T23:02:19+03:00
2020-12-01T23:02:19+03:00
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23:02, 01 декабря 2020
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