Тверской суд Москвы решил наказать участницу пикетной очереди за акцию, которую она не успела провести. Анне Щетининой выписали штраф на 10 тысяч рублей, признав ее виновной в нарушении правил участия в акции, сообщила правозащитному проекту ОВД-Инфо юрист Екатерина Селезнева. По ее словам, активистка не успела провести одиночный пикет. Во время акции против поправок в Семейный кодекс в июле этого года только одна участница успела развернуть плакат, после чего полицейские задержали всех, кто стоял рядом. Юрист отметила, что судья не приобщила флешку с записью трансляции задержания, указав, что происхождение записи неизвестно. Юрист намерена обжаловать решение суда.