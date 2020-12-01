Правительство внесло в Госдуму законопроект, приравнивающий криптовалюту к имуществу. В случае принятия закона владельцы таких электронных денег должны будут декларировать свои доходы и оплачивать налоги. Документ опубликован на сайте Госдумы. В пояснительной записке отмечается, что криптовалюта «часто используется в целях уклонения от уплаты налогов, для легализации средств, добытых преступным путем, и финансирования противоправной деятельности», а налоговые службы не могут следить за криптовалютными кошельками и операциями в них.

За незаконное владение криптовалютой авторы законопроекта предлагают ввести уголовную ответственность. Минфин объяснил, что принятие поправок в действующее законодательство позволит «снизить количество операций, связанных с отмыванием денег, полученных преступным путем».