Правительство внесло в Госдуму законопроект, приравнивающий криптовалюту к имуществу. В случае его принятия владельцы таких электронных денег должны будут декларировать свои доходы и оплачивать налоги. В пояснительной записке к документу, опубликованному на сайте Госдумы, отмечается, что криптовалюта «часто используется в целях уклонения от уплаты налогов, для легализации средств, добытых преступным путем, и финансирования противоправной деятельности», а налоговые службы не могут следить за криптовалютными кошельками.
2020-12-01T22:34:25+03:00
2020-12-01T22:34:25+03:00
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22:34, 01 декабря 2020
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