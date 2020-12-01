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22:34, 01 декабря 2020

Правительство внесло в Госдуму законопроект, приравнивающий криптовалюту к имуществу

Правительство внесло в Госдуму законопроект, приравнивающий криптовалюту к имуществу. В случае его принятия владельцы таких электронных денег должны будут декларировать свои доходы и оплачивать налоги. В пояснительной записке к документу, опубликованному на сайте Госдумы, отмечается, что криптовалюта «часто используется в целях уклонения от уплаты налогов, для легализации средств, добытых преступным путем, и финансирования противоправной деятельности», а налоговые службы не могут следить за криптовалютными кошельками.



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