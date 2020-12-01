НАТО обвиняет РФ в регулярных «устрашающих военных операциях в непосредственной близости от стран—участниц альянса»

НАТО обвиняет Россию в регулярных «устрашающих военных операциях в непосредственной близости от стран—участниц альянса», которые угрожают их безопасности. Об этом говорится в стратегическом отчете НАТО. В нем отмечается, что альянс «должно адаптироваться к более требовательной стратегической среде, отмеченной возвращением системного соперничества, настойчиво агрессивной России, подъемом Китая и растущей ролью прорывных технологий». В документе также говорится, что «российское правительство стремится к гегемонии над бывшими советскими республиками и подрывает их суверенитет и территориальную целостность, стремясь преградить путь странам», которые хотят присоединиться к НАТО.
2020-12-01T22:33:56+03:00
2020-12-01T22:33:56+03:00
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22:33, 01 декабря 2020
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