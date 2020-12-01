Китайский зонд совершил успешную посадку на поверхность Луны

В Роскосмосе назвали историческим событием прилунение китайского аппарата Чанъэ-5. Замгендиректора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев поздравил коллег и пожелал Китайскому Национальному космическому управлению в полной мере выполнить миссию. Он также отметил, что исследование Луны является одним из приоритетных направлений космической деятельности всех стран. Россия и Китай, по его словам, регулярно обсуждают сотрудничество в этой области.

Китайский зонд этим вечером совершил успешную посадку на поверхности Луны впервые за 44 года. Он должен собрать там образцы грунта и доставить на Землю. В случае успеха Китай станет третьей страной в мире совершившей это после США и Советского Союза.