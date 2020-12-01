Сотрудники российского посольства пострадали в результате подрыва автомобиля в Кабуле

МИД РФ требует расследовать инцидент со подрывом российского автомобиля дипмиссии в Кабуле. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель МИДа Мария Захарова. «Сегодня во время следования автомобиля российской дипломатической миссии по дороге недалеко от комплекса посольства в Кабуле был осуществлен подрыв самодельного подрывного устройства. Сотрудники росзагранучреждения, которые находились в автомобиле, получили легкую контузию. По предварительной оценке, объектом теракта должен был стать двигавшейся перед дипломатической автомашиной «пикап» афганских национальных сил безопасности, на борту которого были военнослужащие. Но мы не можем исключать и направленности теракта против российских граждан. В этой связи требуем от афганской стороны провести тщательное расследование инцидента, принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности персонала российских загранучреждений в Афганистане. Российское посольство в Кабуле реализует дополнительные мероприятия, которые направлены на повышение степени защищенности как персонала, так и объектов диппредставительства», — сказала она.

Пресс-атташе дипмиссии России в Афганистане Никита Ищенко сообщил РИА «Новости», что никому из пострадавших сотрудников посольства не понадобилась госпитализация. По его словам, автомобиль случайно оказался неподалеку от места происшествия.